Президент поздравил украинцев с днем Святого Николая

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил украинцев с Днем Святого Николая Чудотворца.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

“Это светлый и радостный праздник первым приходит к нам как добрая зимняя сказка, извещая приближение Рождества Христова и Нового года. Он дарит веру в осуществление самых заветных желаний, вселяет в наши души чувство надежды и любви, вдохновляет на добрые дела и милосердие к другим”, – говорится в поздравлении Президента.

В.ЮЩЕНКО верит, что Святой Николай зайдет в каждый дом и наполнит большой радостью сердца всех украинских детей. Пусть он дарит здоровье и счастливую судьбу, принесет Господнее благословение, которое будет оберегать вас на протяжении всей жизни.

“В этот праздничный день желаю мира, согласия и благополучия всем украинским семьям. Со словами особой благодарности обращаюсь к тем, кто заботится о детях, оставшихся без родительской опеки и больше всего нуждающихся в тепле и любви. Низкий поклон вам за вашу душевную щедрость, за ежедневный неустанный труд и заботу. Пусть ваши сердца всегда будут открыты для добрых дел и милосердия”, – желает Президент Украины.