В Крыму разоблачили надурившую банк предпринимательницу

Женщина получила 500 тыс. грн.

Сотрудники Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили в Крыму частного предпринимателя, которая незаконно получила кредит в сумме 500 тыс. гривен. Как сообщает пресс-служба МВД Украины, женщина предоставила банку неправдивую информацию об осуществлении предпринимательской деятельности и получила кредит. Прокуратурой Феодосии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.222 Уголовного Кодекса Украины (мошенничество с финансовыми ресурсами).

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