Корвет «Тернополь» успешно сдал самооценку по стандартам НАТО

Корвет Военно-морских сил Украины «Тернополь» 17-18 декабря прошел самооценку І уровня по стандартам НАТО в рамках Программы проверки и обратной связи Концепции оперативных возможностей.

Как сообщили в пресс-центре командования украинских ВМС, в рамках этих мероприятий экипаж корабля, за действиями которого на борту «Тернополя» наблюдала экспертная группа украинского флота и представители командования морского компонента Объединенных вооруженных сил НАТО «Юг», в сложных погодных условиях совместно с морским тральщиком «Черкаси» провел учения по универсальной обороне, обзорные операции с высадкой обзорной группы на борт условного судна – нарушителя эмбарго, тактическому маневрированию и передачи груза на ходу, тренировку организации буксировки поврежденного корабля, а также выполнил артиллерийские стрельбы во время учебного боя с надводным кораблем условного противника.

Кроме того, в рамках самооценки во время пребывания на базе экипаж «Тернополя» провел корабельные учения по радиационной, бактериологической и химической защите.

Также совместно с самолетом Ан-26 морской авиационной бригады украинского флота корветом «Тернополь» были отработаны вопросы противовоздушной обороны.

По информации руководителя экспертной группы украинского флота офицера командования ВМС Украины капитана ІІІ ранга Ярослава БАЛИЦКОГО, самооценка заключалась в проверке уровня подготовки экипажа корабля во время выполнения возложенных на него задач.

По предварительным данным, действия украинских военных моряков во время самооценки І уровня получили положительные отзывы специалистов Североатлантического альянса.