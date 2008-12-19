Ежесуточно спокойствие Крыма охраняют 1350 милиционеров

Ежесуточно на охрану общественного порядка в Крыму выходят 1350 сотрудников милиции - это 388 пеших и 165 автомобильных нарядов.

Таковы данные начальника милиции автономии – заместителя министра внутренних дел страны Николая ИЛЬИЧЕВА, информирует пресс-служба Главного управления МВД Украины в Крыму.

По сведениям Н.ИЛЬИЧЕВА, милицией разработано более 900 маршрутов патрулирования.

«В этот период (условиях финкризиса) мы предполагаем возможный всплеск уличной преступности, активизацию теневого бизнеса, контрабанды, торговли людьми, наркомании и других противоправных явлений, свойственных смутным временам. Не дожидаясь проявления этих тенденций, мы принимаем превентивные меры по профилактике данных явлений», - сказал Н.ИЛЬЧЕВ.

Для раскрытия преступлений по «горячим следам» круглосуточно дежурит 19 групп быстрого реагирования. Для охраны общественного порядка задействуются военнослужащие Внутренних войск и сотрудники спецподразделения «Беркут».

«Только в Симферополе патрулирование осуществляют ежесуточно 200 сотрудников милиции в 30 автомобильных и 36 пеших нарядах», - сообщил Н.ИЛЬИЧЕВ.

Участковым инспекторам милиции поставлена задача максимально активизировать общение и взаимодействие с населением, особое внимание уделив гражданам преклонного возраста.

Милиция предприняла все необходимые меры для охраны почтальонов, разносящих пенсии, заявил Н.ИЛЬИЧЕВ.

Кроме того, отрабатывается «подучетный криминогенный элемент».

В общественных местах 5 городов установлены более 20 камер видеонаблюдения, половина из них - в Симферополе.