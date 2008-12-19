Столкновение 2-х «шестерок» в Крыму: есть погибший и раненые

Один человек погиб и трое травмированы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей ВАЗ-2106 в Крыму.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, автоавария произошла накануне на трассе Симферополь – Керчь около поворота на село Межгорье.

В результате столкновения двух «шестерок» погиб пассажир – мужчина, 1962 года рождения.

Травмы различной степени тяжести получили трое мужчин, 1954, 1970 и 1983 годов рождения.

Кроме того, в это же время на этой же трассе, только на другом километре прозошло еще одно ДТП с участием вазовской «шестерки».

ВАЗ-2106 врезался в дерево. В результате были травмированы три человека: пассажирки (1979 и 1982 годов рождения) и пассажир (1963 года рождения).