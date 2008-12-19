В Крыму поезд сбил женщину

В крымском городе Джанкой поезд №141 «Свердловск-Симферополь» сбил женщину – пострадавшая с травмами находится в реанимации.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, несчастный случай произошел накануне.

От дежурной Джанкойской центральной райбольницы в МЧС поступило сообщение о том, что около старого переезда железнодорожного пути составом сбита женщина, личность которой не установлена. Вследствие удара поезда женщину отбросило на насыпь железнодорожной колеи.

Женщина поступила в приемный покой с диагнозом: открытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга. Пострадавшая находится в реанимации Джанкойской ЦРБ.

На место происшествия выезжала оперативно-следственная группа Джанкойского линейного отдела милиции.