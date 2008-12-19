Акция протеста «Достали!» пройдет в субботу в Симферополе

Ненасильственная акция протеста «Достали!» пройдет 20 декабря в здании железнодорожного вокзала Симферополя.

Участие в мероприятии примут представители крымских организаций «Союза левых сил» и «Гражданского контроля», а также активисты организации «Гражданская оборона». Организаторы приглашают крымчан присоединиться к акции «Достали!».

Учасники акции выразят протест против действий Президента, премьер-министра, депутатов всех уровней, банкиров и олигархов.

«ТИМОШЕНКО, ЮЩЕНКО и ЯНУКОВИЧ дискредитировали себя как власть. Ничего, кроме призрения, насмешек и раздражения, у населения Украины их деятельность не вызывает. Наступает время государственных деятелей, а не бюрократов-воров. Время политиков, думающих о завтрашнем дне страны, а не об аппетитах своих зажравшихся сынков», - заявил председатель крымской СЛС Сергей БАРАНОВ.

Акция «Достали!» носит предупредительный характер.

С.БАРАНОВ добавил, что «если нас опять не захотят услышать», то не исключено проведение бессрочных акций гражданского неповиновения.