Совет НБУ предложил меры по стабилизации курса

Совет Национального банка Украины предложил ряд действий, которые, по мнению членов совета, должны стабилизировать курс национальной валюты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО на пресс-конференции в четверг.

В частности, предлагается возобновить обязательную продажу валютной выручки, а также сократить сроки ее возвращения.

Также совет НБУ предлагает ограничить объемы валютного кредитования. В частности, П.ПОРОШЕНКО считает, что в нынешней ситуации валютное кредитование физических лиц является нецелесообразным.

По словам П.ПОРОШЕНКО, для разработки в практической плоскости этих предложений создана рабочая группа. Они будут оформлены в виде законопроектов. Что касается валютной выручки, по ограничению валютного кредитования достаточно будет нормативных актов Национального банка.