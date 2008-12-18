Группа крымских таможенников получила от 7,5 до 9,5 лет тюрьмы

Группа лиц во главе с начальником крымского таможенного поста "Феодосия" осуждена на срок от 7,5 до 9,5 годов с конфискацией имущества за уклонение от уплаты налогов на сумму 13,2 миллиона гривен и получение взятки в 314 тысяч долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины.

В частности, свободы лишили начальника таможенного поста "Феодосия" Вербицкого, начальника грузово-пассажирского отдела, старшего инспектора и главного инженера.

Согласно сообщению, они провели незаконное оформление экспорта промышленного оборудования стоимостью 66,5 миллиона гривен, в результате чего уклонились от уплаты налогов на общую сумму 13,2 миллиона гривен.

За это таможенники получили взятки на общую сумму 314 тысяч долларов США, сообщает proUA