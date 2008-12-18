Тимошенко прикинула, каким должен быть курс доллара

В правительстве считают, что курс доллара в Украине на сегодняшний день должен быть на уровне 6,5-7 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила журналистам сегодня на брифинге премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что курс доллара на сегодняшний день не имеет никаких политических оснований. «Максимум, что может быть на фоне кризиса, – это 6,5-7 грн., это по нашим расчетам правительства… Не больше», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что любое новое руководство НБУ сможет вернуть курс до экономически и финансово оправданных границ.

«Если это сделано не будет, то у нас будут тяжелые последствия для экономики. Я не хочу уточнять какие, но я верю, что с сегодняшнего дня Национальный банк начнет ставить курс на место и прекратит на этом зарабатывать миллиарды со своей бандой», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.