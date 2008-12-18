Киселев отмерил Раде срок до весны

Народный депутат Украины, лидер Крымской организации Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ прогнозирует, что внеочередные парламентские выборы пройдут в марте 2009 года.

Нардеп заявил сегодня корреспонденту УНИАН, что, по его мнению, лучшим вариантом для Украины было бы проведение одновременных президентских и парламентских выборов. "Выборы, скорее всего, будут в марте и, по аналитике, они должны быть одновременными… Президент ЮЩЕНКО не выполнил, к сожалению, своего предназначения, и тянуть до наступления окончания срока (его полномочий) нет смысла - будет еще хуже. То, что второй год страну колотит, потому что думают, как его (В.ЮЩЕНКО) оставить на второй срок, это, по крайней мере, ненормально. Я убежден, что нужно провести выборы и парламента, и Президента, и эту агонию в стране остановить", - подчеркнул "регионал".

Кроме того, он высказал мнение, что официально коалиции в украинском парламенте сегодня не существует. "Не надо выдавать желаемое за действительное", - отметил народный депутат, напомнив, что коалиция, как записано в украинской Конституции, - это большинство в парламенте, то есть, минимум, 226 депутатов. "Из нас пытаются делать, извините, дураков, и (пытаются заставить) поверить в то, что 213 – это 226 (депутатов в коалиции). Это наглость! С этим никто не согласится! Коалиции нет официально", - продолжил В.КИСЕЛЕВ. Он считает, что такая игра не к лицу "серьезным политикам", в частности - Владимиру ЛИТВИНУ.

Помимо этого, В.КИСЕЛЕВ заявил, что сегодня "страна на пределе", поэтому крайне необходимо принимать антикризисные решения. "Не знаю, сколько мы еще протянем в такой ситуации... Мы приближаемся к катастрофе, из которой придется выползать года два-три", - сказал депутат от ПР.