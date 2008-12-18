В Крыму четыре часа тушили лес

Крупный лесной пожар произошел сегодня в Перевальном лесничестве в Крыму.

Как сообщил пресс-секретарь Республиканского комитета Крыма по лесному и охотничьему хозяйству Максим ГОЛОВАНЬ, огонь вспыхнул около 13.00. На момент обнаружения пожара площадь, пройденная огнем, составила 1,5 гектара. «Пожар был низовым: горела трава, но из-за сильного ветра пламя направилось в сторону соснового леса, растущего на Долгоруковской яйле», - сообщил М.ГОЛОВАНЬ.

Мобильным штабом по тушению пожара командовал первый заместитель председателя Рескомлеса АРК Алексей ГНЕДОВ. Труднодоступная горная местность осложняла процесс тушения. «Тем не менее, лесники в борьбе со стихией за 4 часа одержали победу. В 17.00 часов пожар был локализован», - отметил М.ГОЛОВАНЬ.

По его данным, всего огнем пройдено 20 гектаров гослесфонда, из них покрыто лесом 0,5 га. Бойцы государственной лесной охраны продолжают окарауливание территории, добавил пресс-секретарь крымского Рескомлеса.

По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. «Но, следует отметить, кроме человеческого фактора, немалую роль здесь сыграло и отсутствие осадков», - сказал М.ГОЛОВАНЬ.