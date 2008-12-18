В Севастополе приняли программу модернизации теплоэнергетики

Городской совет Севастополя утвердил предложенную исполнительной властью города региональную программу модернизации коммунальной теплоэнергетики на 2009-2012 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, программа предусматривает умеренную децентрализацию существующей системы централизованного теплоснабжения и применение современных энерго- и ресурсосберегающих технологий. Кроме того, она предполагает разукрупнение части районных котельных, монтаж квартальных котельных, строительство мини-котельных для зданий социальной сферы в жилых домах с наихудшими характеристиками теплоснабжения, газификацию угольных и мазутных котельных, замену котлов устаревшей модификации, капитальный ремонт тепловых сетей, применение альтернативных источников теплоснабжения, а также теплоизоляцию зданий.

Как говорится в решении сессии, программа утверждена «в целях повышения эффективности и надежности функционирования городской системы централизованного теплоснабжения, в соответствии с поручениями горсовета на основании законов о местном самоуправлении и жилищно-коммунальных услугах и теплоснабжении». Горсовет также поручил постоянным комиссиям при формировании бюджета и программы социально-экономического развития учитывать средства на выполнение мероприятий этой программы, исходя из реальных финансовых возможностей бюджета.

Председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ считает, что данная программа должна в корне изменить ситуацию с обеспечением севастопольцев теплом.

«По большому счёту, это программа децентрализации системы теплоснабжения в городе, которая позволяет ввести в первую очередь автономное отопление больниц, детских садов и школ, чтобы они не зависели от центрального теплоснабжения, и с началом холодов не оказывались без тепла», - сказал он.

По мнению В.САРАТОВА, «в программе впервые серьёзно поставлен вопрос об экономичности и эффективности использования тепловых насосов для подачи тепла, определена задача утепления фасадов домов, так как в построенных домах в период существования Советского Союза около 40% тепла уходит через стены».