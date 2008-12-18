У «януковичей» Крыма раскола нет

Крымский спикер, член Партии регионов Анатолий ГРИЦЕНКО уверяет, что в самой большой фракции парламента автономии - фракции Блока "За Януковича!" - раскола нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил сегодня журналистам в Симферополе.

"Абсолютно никакого раскола нет", - сказал глава крымского парламента, добавив, что внутри фракции Блока "За Януковича!" "нет проблем".

Сегодня журналистам стало известно, что Крымскую организацию ПР проверяет партийная комиссия из Киева. "Уже многие регионы были проинспектированы комиссией Партии регионов, сегодня очередь дошла до Партии регионов Автономной Республики Крым. Комиссия изучает исключительно партийную работу крымской Партии регионов", - прокомментировал приезд комиссии крымский спикер-"регионал".

Справка УНИАН. Блок "За Януковича!" создан в Крыму представителями Партии регионов и партии "Русский блок".

В последнее время появилась информация о расколе внутри блока.