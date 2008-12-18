В Крыму за надписи на стенах зданий предлагают сажать на 15 суток

Крымский парламент предлагает включить в перечень административных правонарушений, отнесенных к разряду мелкого хулиганства, нанесение вредительских рисунков и надписей на стенах зданий и наказывать за такие действия.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня депутаты парламента АРК поддержали постановление, в котором содержится просьба к ВР страны внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Разработчик постановления предлагает считать нанесение вредительских рисунков и надписей на стены зданий и сооружений мелким хулиганством и наказывать за такие действия по статье 173 Кодекса об админправонарушениях - наложением штрафа от 3-х до 7-ми необлагаемых налогов минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок от 1-го до 2-х месяцев с отчислением 20% заработка, а в случае, если по обстоятельствам дела, с учетом лица нарушителя применение этих мер будет признано недостаточным, - админарестом на срок до 15-ти суток.

В пояснительной записке отмечается, что разработка проекта постановления вызвана "острой необходимостью принятия административных взысканий за нанесение вредительских рисунков и надписей на стены здания и сооружений, поскольку такие действия значительно портят внешний вид конструкций и наносят их владельцам имущественный ущерб".