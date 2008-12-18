Птичку не жалко?!
Бакланы довели до полного усыхания 162 гектаров ценных лесных насаждений в восточном Крыму... Депутаты предлагают разрешить отстрел птиц... Крымские экологи заступились за бакланов...
Верховная Рада Крыма предлагает разрешить отстрел баклана большого, для этого парламентарии собираются попросить своих коллег из ВР Украины внести изменения в Закон "Об охотничьем хозяйстве и охоте".
Как передает корреспондент УНИАН, в пояснительной записке к постановлению ВР АРК отмечается, что в восточном Крыму, в частности на территории Мысовского сельского совета Ленинского района, "сложилась негативная экологическая ситуация, связанная с жизнедеятельностью популяции баклана большого, вследствие которой на протяжении целого ряда лет погибают лесные насаждения". "За период с 1999 по 2007 годы бакланы довели до полного усыхания 162 га 50-летних насаждений сосны крымской", - говорится в документе. В пояснительной записке отмечается, что численность баклана большого в Азово-Черноморском регионе имеет устойчивую тенденцию к росту, поэтому "уже давно назрела необходимость разрешения данной проблемы". Шумовое отпугивание бакланов в период начала гнездования не дало результатов, депутаты считают отстрел наиболее эффективным средством борьбы с бакланами.
В этой связи они предлагают внести изменения в Закон "Об охотничьем хозяйстве и охоте". "Принятие предлагаемого закона Украины позволит сохранить ценные лесные насаждения в степной зоне Азово-Черноморского региона Украины", - говорится в пояснительной записке. 54 из 59-ти депутатов проголосовали за принятие постановления.
Ряд крымских депутатов высказались против отстрела бакланов. "Мне кажется, с бакланами мы поторопились... Сегодня есть прекрасные шумоотпугивающие установки, можно (их применять) для того, чтобы они (бакланы) поменяли место своей дислокации и улетели на какие-то острова, они (установки) недорого стоят, - отметил депутат, директор Ялтинского зоопарка "Сказка" Олег ЗУБКОВ. - Но стрелять - это последнее (дело). Над нами будут смеяться, это будет показательно в масштабах Украины, может быть, не стоило бы по этому вопросу спешить".
Депутат ВР Крыма Лариса КОПАЕНКО отметила, что уничтожение лесных насаждений говорит не в пользу бакланов, но то, что парламентарии хотят разрешить отстрел птиц, говорит "не в пользу человека". "Каждую осень от нас в теплые края улетают птицы. Они там гнезд не вьют и песен не поют, там они думают только об одном: когда они вернутся на родину. Так случилось, что Крым - родина наша и такая же родина бакланов, а мы так спокойно распоряжаемся (судьбой птиц)", - сказала Л.КОПАЕНКО.
В итоге крымский спикер Анатолий ГРИЦЕНКО предложил депутатам, которые больше всех озаботились судьбой бакланов, подготовить проект ВР Крыма о внесении изменений в принятое сегодня постановление. "Мы пока его (постановление) не будем отправлять в Верховную Раду (Украины). На следующей сессии мы проголосуем с вашими поправками", - сказал глава парламента автономии.
Крымские экологи уже выразили возмущение в связи с намерением разрешить проведение отстрела бакланов. "Статья 33 Закона Украины "Об охотничьем хозяйстве и охоте" - "Отстрел и отлов хищных и вредных животных, добыча охотничьих животных для научных целей, переселение в новые места обитания" - вступает в противоречие с Законом Украины "О защите животных от жестокого обращения", который не включает такое понятие как "вредные животные". Добавлять в перечень так называемых "вредных животных" еще и большого баклана - усугублять жестокое обращение с животными", - заявила Крымская республиканская ассоциация "Экология и мир".
Экологи отмечаеют, что украинское законодательство предусматривает регулирование численности диких животных "прежде всего методами биостерилизации или биологически обоснованными методами". "Наиболее биологически обоснованный метод, на наш взгляд, – вернуть птицам их среду обитания (острова в Акташском озере, которые были уничтожены при преобразовании его в пруд-охладитель Крымской атомной станции). А отстрел ни в чем не повинных птиц - это убийство", - подчеркнула Ассоциация "Экология и мир".
Экологи также заявили о поддержке рекомендаций Международной научно-практической конференции "Состояние численности и распределение большого баклана: популяционные характеристики и подходы к регуляции численности". "В них, в частности, указывается, что "для решения комплекса вопросов, связанных с большим бакланом в Украине, считать первоочередной задачей создание и утверждение целевой государственной программы "Программа комплексного подхода к регуляции численности большого баклана в Украине", - уточнила "Экология и мир".