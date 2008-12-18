Птичку не жалко?!

Верховная Рада Крыма предлагает разрешить отстрел баклана большого, для этого парламентарии собираются попросить своих коллег из ВР Украины внести изменения в Закон "Об охотничьем хозяйстве и охоте".

Как передает корреспондент УНИАН, в пояснительной записке к постановлению ВР АРК отмечается, что в восточном Крыму, в частности на территории Мысовского сельского совета Ленинского района, "сложилась негативная экологическая ситуация, связанная с жизнедеятельностью популяции баклана большого, вследствие которой на протяжении целого ряда лет погибают лесные насаждения". "За период с 1999 по 2007 годы бакланы довели до полного усыхания 162 га 50-летних насаждений сосны крымской", - говорится в документе. В пояснительной записке отмечается, что численность баклана большого в Азово-Черноморском регионе имеет устойчивую тенденцию к росту, поэтому "уже давно назрела необходимость разрешения данной проблемы". Шумовое отпугивание бакланов в период начала гнездования не дало результатов, депутаты считают отстрел наиболее эффективным средством борьбы с бакланами.

В этой связи они предлагают внести изменения в Закон "Об охотничьем хозяйстве и охоте". "Принятие предлагаемого закона Украины позволит сохранить ценные лесные насаждения в степной зоне Азово-Черноморского региона Украины", - говорится в пояснительной записке. 54 из 59-ти депутатов проголосовали за принятие постановления.

Ряд крымских депутатов высказались против отстрела бакланов. "Мне кажется, с бакланами мы поторопились... Сегодня есть прекрасные шумоотпугивающие установки, можно (их применять) для того, чтобы они (бакланы) поменяли место своей дислокации и улетели на какие-то острова, они (установки) недорого стоят, - отметил депутат, директор Ялтинского зоопарка "Сказка" Олег ЗУБКОВ. - Но стрелять - это последнее (дело). Над нами будут смеяться, это будет показательно в масштабах Украины, может быть, не стоило бы по этому вопросу спешить".

Депутат ВР Крыма Лариса КОПАЕНКО отметила, что уничтожение лесных насаждений говорит не в пользу бакланов, но то, что парламентарии хотят разрешить отстрел птиц, говорит "не в пользу человека". "Каждую осень от нас в теплые края улетают птицы. Они там гнезд не вьют и песен не поют, там они думают только об одном: когда они вернутся на родину. Так случилось, что Крым - родина наша и такая же родина бакланов, а мы так спокойно распоряжаемся (судьбой птиц)", - сказала Л.КОПАЕНКО.

В итоге крымский спикер Анатолий ГРИЦЕНКО предложил депутатам, которые больше всех озаботились судьбой бакланов, подготовить проект ВР Крыма о внесении изменений в принятое сегодня постановление. "Мы пока его (постановление) не будем отправлять в Верховную Раду (Украины). На следующей сессии мы проголосуем с вашими поправками", - сказал глава парламента автономии.

Крымские экологи уже выразили возмущение в связи с намерением разрешить проведение отстрела бакланов. "Статья 33 Закона Украины "Об охотничьем хозяйстве и охоте" - "Отстрел и отлов хищных и вредных животных, добыча охотничьих животных для научных целей, переселение в новые места обитания" - вступает в противоречие с Законом Украины "О защите животных от жестокого обращения", который не включает такое понятие как "вредные животные". Добавлять в перечень так называемых "вредных животных" еще и большого баклана - усугублять жестокое обращение с животными", - заявила Крымская республиканская ассоциация "Экология и мир".

Экологи отмечаеют, что украинское законодательство предусматривает регулирование численности диких животных "прежде всего методами биостерилизации или биологически обоснованными методами". "Наиболее биологически обоснованный метод, на наш взгляд, – вернуть птицам их среду обитания (острова в Акташском озере, которые были уничтожены при преобразовании его в пруд-охладитель Крымской атомной станции). А отстрел ни в чем не повинных птиц - это убийство", - подчеркнула Ассоциация "Экология и мир".

Экологи также заявили о поддержке рекомендаций Международной научно-практической конференции "Состояние численности и распределение большого баклана: популяционные характеристики и подходы к регуляции численности". "В них, в частности, указывается, что "для решения комплекса вопросов, связанных с большим бакланом в Украине, считать первоочередной задачей создание и утверждение целевой государственной программы "Программа комплексного подхода к регуляции численности большого баклана в Украине", - уточнила "Экология и мир".