Спикер АРК передал Миримскому, Грачу, Куницыну: руки коротки!

Верховная Рада Крыма сумела сегодня разблокировать свою работу.

При этом, как передает корреспондент УНИАН, депутаты из фракций партии "Союз" и Компартии не явились на заседание крымского парламента, кроме того, отсутствовала часть депутатов из фракций "Крым" и Блока "За Януковича!". В итоге в голосовании принимали участие менее 60-ти из 100 депутатов крымского парламента.

В ходе парламентского заседания возникли недоразумения из-за "карточек" для голосования. Так, глава комиссии по контролю за электронным голосованием, депутат - лидер Крымской организации партии "Русский блок" Олег РОДИВИЛОВ заявил, что в голосовании принимает участие "карточка" руководителя крымской фракции Блока Юлии Тимошенко Татьяны ЗВЕРЕВОЙ, хотя депутат сейчас находится в больнице после автоаварии. Спустя некоторое время, представитель фракции БЮТ Татьяна КРАСИКОВА сообщила, что у бютовцев из сейфа пропали "карточки" ряда депутатов, поэтому она предложила "пригласить милицию" и разобраться в произошедшем. Руководство парламента дало поручение проверить озвученную информацию.

Председатель парламента автономии, "регионал" Анатолий ГРИЦЕНКО в интервью журналистам заявил, что крымские депутаты-коммунисты под руководством их лидера, нардепа Леонида ГРАЧА, люди главы партии "Союз", депутата ВР АРК Льва МИРИМСКОГО и лидера фракции "Крым", главы горгосадминистрации Севастополя Сергея КУНИЦЫНА предпринимают попытки "сделать какой-то другой формат" в Совете министров и Верховной Раде Крыма. "Но эта проблема представителей этих трех фракций (фракций Компартии, "Союз" и "Крым")", - сказал крымский спикер, добавив, что "ни у КУНИЦЫНА, ни у МИРИМСКОГО, ни у ГРАЧА" нет возможностей для переформатирования ВР автономии.

А.ГРИЦЕНКО также заявил, что не знает ни о каком сборе подписей за его оставку с поста главы ВР Крыма. "Мне никто не предлагал уйти в отставку, я не знаю: ни списков, ни подписей, никто их не видел, кто их ходил-собирал", - заявил председатель крымского парламента.

Он также сказал, что за последние дни "ничего сверхъестественного" в Верховной Раде Крыма не произошло.

Как сообщал УНИАН, накануне, 17 декабря, ВР Крыма из-за возникших противоречий между депутатами не смогла собраться на пленарное заседание. В течение дня заседание переносилось несколько раз, а затем было отложено на 18 декабря. В кулуарах парламента появилась информация о сборе подписей за отставку крымского спикера А.ГРИЦЕНКО.