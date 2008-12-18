Стать россиянином будет легче

Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект, который на год - до конца 2009 года - продлевает возможность бывшим гражданам СССР получать гражданство России в упрощенном порядке.

Как передает корреспондент УНИАН, законодательную инициативу депутатов от партии ”Единая Россия” Владимира ПЛИГИНА и Сергея СМЕТАНЮКА поддержали единогласно 389 парламентариев.

В настоящее время в соответствии с законом РФ ”О гражданстве” иностранцы или лица без гражданства, которые были гражданами СССР и приехали в Россию из бывших советских республик до 1 июля 2002 года, могут получить гражданство в упрощенном порядке, если они до 1 января 2009 года подадут заявление о таком намерении. Внесенный законопроект предлагает продлить возможность для подачи такого заявления до 1 января 2010 года.

Упрощенный порядок означает, что претендующий на российское гражданство не обязан проживать в РФ в течение пяти лет, доказывать наличие законных источников к существованию и сдавать экзамен по русскому языку.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что срок упрощенного получения гражданства РФ для граждан СССР пролонгировался уже дважды. На территории России остается огромное количество людей, которые по ряду независящих от них причин не успели получить гражданство в упрощенном порядке.

Авторы законопроекта указывают и на то, что в общественную приемную председателя партии ”Единая Россия”, премьер-министра Владимира ПУТИНА по этому вопросу поступает масса обращений соотечественников, которые не успели получить гражданство. Кроме того, указывается, что и госпрограмма по добровольному переселению соотечественников в РФ, и закон о гражданстве в первую очередь помогают тем гражданам бывшего СССР, которые проживают за пределами России.

Продлевая действие нормы об упрощенном порядке получения гражданства РФ для соотечественников, не по своей воле оказавшихся нелегалами, Госдума России дает время и ”компетентным органам”, чтобы они ”разработали механизм решения данного вопроса”, говорится в документе.