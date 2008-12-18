10-летний ребенок замерз в Крыму

10-летний мальчик умер в Крыму, вероятно, от переохлаждения.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Украины в Крыму, тело ребенка без признаков насильственной смерти было найдено 17 декабря возле дома культуры в селе Серебрянка Раздольненского района автономии. Мальчика нашел односельчанин.

По предварительным данным, смерть наступила в результате переохлаждения.

Выяснилось, что ребенок вечером 16 декабря ушел из дома и не вернулся.

Ведется следствие.