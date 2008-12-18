10-летний ребенок замерз в Крыму
10:17, 18 декабря 2008Крым
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Ведется следствие
10-летний мальчик умер в Крыму, вероятно, от переохлаждения.
Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Украины в Крыму, тело ребенка без признаков насильственной смерти было найдено 17 декабря возле дома культуры в селе Серебрянка Раздольненского района автономии. Мальчика нашел односельчанин.
По предварительным данным, смерть наступила в результате переохлаждения.
Выяснилось, что ребенок вечером 16 декабря ушел из дома и не вернулся.
Ведется следствие.
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