Погода в Крыму до 20 декабря
02:09, 18 декабря 2008Крым
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В Крыму в четверг без осадков, в пятницу возможен дождь.
Как сообщает украинский Гидрометцентр, на Крымском полуострове в четверг, 18 декабря, ожидается восточный ветер, 7-12 м/с. В пятницу - юго-восточный ветер, 7-12 м/с. 18-19 декабря порывы ветра местами будут достигать 15-20 м/с.
Днем 18 декабря температура воздуха составит 4-9 градусов тепла, ночью - от 5 градусов мороза до 0 градусов.
19 декабря днем ожидается 5-10 градусов тепла, ночью - от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.
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