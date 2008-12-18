Погода в Крыму до 20 декабря

В Крыму в четверг без осадков, в пятницу возможен дождь.

Как сообщает украинский Гидрометцентр, на Крымском полуострове в четверг, 18 декабря, ожидается восточный ветер, 7-12 м/с. В пятницу - юго-восточный ветер, 7-12 м/с. 18-19 декабря порывы ветра местами будут достигать 15-20 м/с.

Днем 18 декабря температура воздуха составит 4-9 градусов тепла, ночью - от 5 градусов мороза до 0 градусов.

19 декабря днем ожидается 5-10 градусов тепла, ночью - от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.