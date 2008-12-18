Из-за кризиса возрастет уровень заболеваемости туберкулезом

Из-за финансового кризиса в Украине следует ожидать роста уровня заболеваемости туберкулезом на 20-25%.

Такое мнение в интервью УНИАН выразил главный пульмонолог и фтизиатр Министерства здравоохранения Украины, директор Национального института пульмонологии и фтизиатрии им. Ф.Г. Яновского АМН Украины, академик Юрий ФЕЩЕНКО.

“Эти цифры мы получим в конце 2009 года. История человечества доказывает: экономические кризисы, безусловно, вызывают всплески заболеваемости. Туберкулез – не только медицинская, но и социальная болезнь, связанная с благополучием в обществе. И это тем более огорчает, поскольку в Украине только что достигнута стабилизация показателей этой болезни, и, в частности, среди детей”, - отметил главный фтизиатр страны.

Одной из основных причин повышения показателей по туберкулезу Ю.ФЕЩЕНКО назвал стрессовый фактор. “Эксперты прогнозируют более трех миллионов безработных, а это стрессовая ситуация для человека”, – сказал он, напомнив, что именно стрессы значительно снижают иммунитет.

Ю.ФЕЩЕНКО выразил также обеспокоенность уровнем финансирования государственных программ по борьбе с эпидемией туберкулеза в Украине.

“Проект бюджета Минздрав составлял и подавал несколько месяцев назад. Возникает вопрос: будет ли запланированная сумма увеличена адекватно финансовым событиям, в частности, будут ли 100 миллионов в сентябре 2008 года и в апреле 2009 года аналогичными? Вырастет ли цена на лекарства? И будет ли продлено финансирование государственной программы борьбы с туберкулезом вообще? Эти проблемы очень тревожат украинских фтизиатров”, – отметил Ю.ФЕЩЕНКО.

УНИАН-здоровье