Черномырдин: у россиян щемит сердце, когда речь идет о Крыме

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН отрицает возможность выдвижения Россией территориальных претензий на Крым.

"Не надо всё в кучу валить, смешивая словесную трескотню и законы! Не хватало ещё границы переносить! Не дай бог, ещё в этом увязнуть!", - заявил В.ЧЕРНОМЫРДИН в интервью газете "Аргументы и факты" (№51), отвечая на реплику журналиста, мол, "некоторые российские политики призывают запустить процедуру возвращения Крыма".

При этом посол отметил, что "когда идёт речь о Крыме, у каждого россиянина щемит сердце". "Слишком дорогая эта земля, политая кровью наших солдат. И жалко, что некоторые политики научились только заборы городить между украинским и российским народами. В то время как едешь по Европе - и только по указателям понимаешь, где ты: во Франции или в Италии", - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.