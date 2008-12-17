Поэтапный вывод Черноморского флота - в интересах Украины и России

Скорейшая разработка плана о выводе Черноморского флота Российской Федерации отвечает интересам Украины и России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий ПЕРЕПЕЛИЦА.

«Когда Украина ставит вопрос о разработке плана о поэтапном выводе Черноморского флота, то этот вопрос в интересах двух сторон – России и Украины», - сказал Г.ПЕРЕПЕЛИЦА.

Он напомнил, что когда подписывался договор о пребывании ЧФ РФ в Крыму в 1997 году, украинская сторона учла интересы России, так как у нее нет пунктов базирования на Черном море для этих военных кораблей.

«Тогда украинская сторона сказала, что мы оставляем флот на 20 лет, но за это время Россия должна построить инфраструктуру на своей территории. Прошла половина срока, и мы видим, что такая инфраструктура не строится», - сказал Г.ПЕРЕПЕЛИЦА, добавив, что Украина неоднократно заявляла о том, что договор продлеваться не будет.

Как сказал Г.ПЕРЕПЕЛИЦА, если в ближайшее время не будут приняты планы о выводе ЧФ РФ, то в 2017 году может быть спровоцирован сценарий, как в августе на территории Грузии, что приведет к военному конфликту между Украиной и Россией. В противном случае Украина объявит, что пребывание флота на ее территории нелегитимно, и в результате после 2017 года может быть закрыто воздушное пространство и территориальные воды, а флот отключен от коммуникаций, отметил эксперт.

«Мы не хотим, чтобы российские военные уходили с территории Украины, как из Германии, когда не было подготовлено ни жилье, ни базы, а их просто вывозили эшелонами. Мы хотим, чтобы у военнослужащих ЧФ РФ не возникало никаких проблем в связи с выходом. Это не только в интересах Украины, но и России», - добавил он.

По словам Г.ПЕРЕПЕЛИЦЫ, война на Кавказе показала, что если ЧФ РФ вынужден обеспечивать безопасность именно в районе Кавказа, то логичнее ему там и базироваться.

«Мы не хотим создавать конфликтов после 2017 года. Вывод должен произойти на взаимной и добровольной основе», - уверен он.

По его словам, если Россия будет использовать ЧФ для контроля над Украиной или для того, чтобы «не пустить» ее в НАТО, то власти Украины будут рассматривать это как дестабилизирующий фактор со всеми вытекающими последствиями.