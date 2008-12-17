Тимошенко влепили кол за работу

Больше трети украинцев оценили работу правительства Тимошенко за год работы на "единицу" по 5-балльной шкале.

Такие данные опроса, проведенного центром социальных исследований "София" с 2 по 11 декабря 2008 года.

36,1% опрошенных оценили работу правительства за год как "очень плохую".

Четверть (26,6%) респондентов охарактеризовали работу Кабмина как "неудовлетворительную" ("двойка" по 5-балльной шкале). Еще четверть (25,6%) поставили оценку "посредственно" ("тройку").

Оценку "хорошо" ("четверку") присудили 8,4% респондентов. И лишь 0,9% опрошенных считают, что работа правительства Тимошенко заслуживает на оценку "отлично". Не определились с ответом – 2,4%.

У половины (50,1%) опрошенных после назначения Юлии Тимошенко на должность премьер-министра в декабре 2007 г. были надежды, что ситуация в стране изменится к лучшему. Сегодня среди респондентов, которые имели такие ожидания, две трети (66,3%) с той или другой уверенностью утверждают, что их надежды не оправдались, говорится в пресс-релизе центра.

Большинство (53,9%) опрошенных считают, что находясь на должности премьер-министра, Тимошенко практически не выполняет своих обещаний.

Треть (37,7%) опрошенных высказали компромиссное мнение: премьер-министр пытается, по мере возможности, выполнять свои обещания. Только 4,4% респондентов придерживается мнения, что Тимошенко последовательно выполняет свои обещания. Не определились с ответом – 4,0%.

Больше половины (56,6%) опрошенных считают, что деятельность Тимошенко направлена на защиту собственных интересов и интересов своего политического окружения. Четверть (24,0%) респондентов убеждены, что деятельность Тимошенко направлена на защиту общенациональных интересов.

Кроме того, 6,7% респондентов высказали мнение, что ее деятельность направлена на защиту интересов других государств. Не определились с ответом – 12,7%.

Три четверти (76,5%) опрошенных той или другой мерой не довольны экономической политикой, которую проводит правительство Тимошенко. Лишь 1,4% респондентов "полностью удовлетворены" экономической политикой правительства, "скорее удовлетворены" – 17,0%. Не определились с ответом – 5,1%.

Две трети (68,6%) опрошенных с той или иной уверенностью разделяют мнение, что нынешнее правительство не сможет вывести экономику из кризиса и изменить ситуацию в стране на лучшее. Противоположного мнения придерживаются 18,9% респондентов. Не определились с ответом – 12,5%.

Приблизительно половина (45,3%) опрошенных "однозначно поддерживают" или "скорее поддерживают" предложение отправить правительство Тимошенко в отставку за неэффективную работу. Противоположного мнения – 40,9% респондентов. (Не определились с ответом – 13,8%).

Всего было опрошено 2004 респондентов возрастом от 18 лет и старше. Метод проведения опроса – интервью "с глазу на глаз" по месту проживания респондента (на дому). Статистическая погрешность не превышает 2,2%, сообщает Украинская правда