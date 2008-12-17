Ялта к гриппу не готова

Ялта к гриппу пока не готова, заявил заместитель начальника городской СЭС Николай ЛЕЩЕНКО.

Он сообщил, что проведение прививок против гриппа находится сегодня в городе на неудовлетворительном уровне. "К гриппу Ялта не готова", - цитирует заместителя главврача горСЭС официальный сайт Ялты

Привились сотрудники станции "скорой помощи", частично - работники городской больницы.

Начальник управления здравоохранения Ялты Светлана ЧИРКОВА заявила, что лимиты на вакцины есть, а вот средств нет. Речь идет о 50 тысячах гривен.

Рост заболевания острыми респираторными инфекциями в Ялте пока не наблюдается. Однако, отмечает Н.ЛЕЩЕНКО, "если учесть резко меняющиеся погодные условия", то ждать простудных заболеваний "осталось недолго".