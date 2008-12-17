На Черноморском флоте завершились съемки «Покушения на Хрущева»

В Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота России завершились съемки исторического документального фильма под рабочим названием «Покушение на Хрущева».

Как сообщает Служба информации и общественных связей ЧФ РФ, фильм посвящен официальному визиту первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева в Великобританию на крейсере «Орджоникидзе» в 1956 году.

Среди крейсеров проекта 68-БИС, к которым относился «Орджоникидзе», сохранить удалось лишь «Михаил Кутузов», поэтому съемки проводились на корабле-музее, который ошвартован у морского вокзала в Новороссийске.

«Съемочная группа по заказу телеканала «Россия» взялась реконструировать события апреля 1956 года, когда мир оказался на грани шпионского скандала. Деятельность спецслужб на пути военно-промышленного шпионажа против Советского ВМФ достигла кульминации в период визита руководителя Советского Союза на крейсере «Орджоникидзе» в порт Портсмут. Главная интрига событий связана с именем аса подводных диверсионных операций боевого пловца ВМС Великобритании Лайонела Филиппа Кеннета Крэбба, с его тайным заданием и последовавшей загадочной гибелью. Спустя 35 лет отставной водолаз и соратник Крэбба Сидней НОУЛС сообщил, что перед Крэббом ставилась задача, прикрепить к днищу некий специальный прибор, который позволил бы западным субмаринам следить за передвижениями крейсера, а засекреченность объективной информации породила множество версий, которые обсуждаются и по сей день», - говорится в сообщении.

В работе над документальным расследованием съемочная группа стремится исследовать все известные версии описываемых событий. С этой целью использовались архивные экспонаты Новороссийского музея-заповедника, снимались сцены возможной организации службы на крейсере с привлечением моряков Новороссийской ВМБ, проводятся практические эксперименты, а также привлекаются консультанты, имеющие опыт подготовки морских диверсантов и организации противодиверсионной обороны.

Ожидается, что телезрители смогут увидеть фильм на телеканале «Россия» в январе 2009 года.