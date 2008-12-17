Парламент Крыма штормит

Верховная Рада Крыма из-за возникших противоречий между депутатами сегодня не смогла собраться на пленарное заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, в течение дня заседание переносилось несколько раз (с 10-ти часов на 11, с 11-ти – на 15 часов). Однако в 15 часов в зале собрались лишь 49 депутатов, тогда как для начала заседания необходимо присутствие 51 парламентария (всего в ВР Крыма – 100 депутатов). В частности, не зарегистрировалась в полном составе фракция «Союз», а также часть депутатов от Компартии, Блока «За Януковича!» и др. В итоге - заседание было перенесено на завтра, 18 декабря.

Работа парламента автономии оказалась заблокированной из-за противоречий между рядом фракциями. Кроме того, появилась информация о конфликте внутри самой большой фракции в ВР Крыма - Блока «За Януковича!», созданного представителями Партии регионов и партии «Русский блок».

Кроме того, в парламентских кулуарах заговорили о грядущих изменениях в руководстве ВР Крыма. В частности, по некоторой информации, проводится сбор подписей за отставку крымского спикера – регионала Анатолия ГРИЦЕНКО. Заместитель председателя ВР Крыма Михаил БАХАРЕВ в комментарии журналистам опроверг эту информацию. «Ходят всякие слухи, что будут какие-то отставки. Я хочу сказать: нет, ничего такого не будет. Этот вопрос не обсуждается», - сказал вице-спикер автономии. М.БАХАРЕВ заявил, что ему ничего неизвестно о списке подписей за отставку спикера автономии. Заместитель председателя ВР Крыма добавил, что нет причин говорить и о развале коалиции большинства в крымском парламенте.

По словам М.БАХАРЕВА, внутри фракции Блока «За Януковича!» действительно возникли спорные моменты. «Есть спорные моменты, по которым члены фракции договариваются. Насколько я знаю, они договорились», - отметил вице-спикер АРК.

Консультации во фракциях продолжаются. «Идут консультации во фракциях, впереди еще межфракционные консультации, в том числе по кадровому вопросу», - сказал М.БАХАРЕВ, уточнив, что, в частности, речь идет о должности председателя Республиканского комитета АРК по физической культуре и спорту. «До сегодняшнего утра не было ясно, все-таки, кому эта должность принадлежит. Как оказалось, на нее претендует фракция «Союз», - сказал крымский вице-спикер.

Он выразил уверенность, что завтра работу парламента автономии удастся разблокировать. «Будет завтра работать Верховный Совет!», - сказал заместитель председателя парламента Крыма.