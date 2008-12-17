Уровень безработицы в Керчи составляет 1,4%

На начало декабря уровень безработицы в Керчи составил 1,4%, по сравнению с прошлым годом он возрос на 0,2%.

Как сообщил главный специалист информационно-аналитического отдела исполнительного комитета Керченского городского совета Сергей КУРИН, на начало декабря зарегистрированный рынок труда в городе составил 8055 человек.

За январь-ноябрь трудоустроено 4507 керчан (93,3% Программы занятости населения на 2008 год), в том числе на новые рабочие места 2389 человек. Из числа трудоустроенных 2378 человек – молодежь в возрасте до 35 лет.

Уровень трудоустройства на 1 декабря составил 56%, что выше прошлогоднего показателя на 0,5%, отметил С.КУРИН.