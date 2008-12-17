Центризбирком отказал желающим поменять статус Крыма

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации инициативной группы всеукраинского референдума по народной инициативе по вопросам изменения статуса Крыма и отмены специального статуса Севастополя, образованной на собрании граждан 27 сентября 2008 года в Виннице.

Как сообщили в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, такое решение было принято сегодня, 17 декабря, на очередном заседании комиссии, которое провел ее председатель Владимир ШАПОВАЛ.

В частности, рассмотрев представление заместителя Винницкого городского председателя относительно регистрации соответствующей инициативной группы и приложенные к нему документы, ЦИК установила, что в Виннице 27 сентября состоялось собрание граждан Украины для образования инициативной группы всеукраинского референдума по народной инициативе, в котором согласно протоколу принял участие 241 человек.

Участниками этого собрания одобрено предложение о проведении всеукраинского референдума по народной инициативе и утверждена формулировка вопроса, которую предлагается вынести на всеукраинский референдум: „Согласны ли Вы проголосовать за принятие Закона Украины ”Об изменении автономного статуса Автономной Республики Крым на областной, отмену специального статуса города Севастополя и внесение соответствующих изменений в Конституцию и некоторые законодательные акты Украины”, которыми предусмотрено изменение автономного статуса Автономной Республики Крым на областной и отмена специального статуса города Севастополя?”.

Участниками собрания избрана инициативная группа в составе 28 чел., которой поручен сбор подписей граждан под требованием о проведении всеукраинского референдума по народной инициативе.

Осуществив правовой анализ поданных документов, ЦИК установила, что они не отвечают требованиям Закона Украины ”О всеукраинском и местных референдумах”.

В частности, документы относительно регистрации инициативной группы всеукраинского референдума поданы к Комиссию не председателем соответствующего городского совета, а его заместителем, т.е. ненадлежащим субъектом представления.

Кроме того, из представления заместителя Винницкого городского председателя видится, что во время проверки на соответствие поданных документов относительно инициативной группы всеукраинского референдума требованиям законодательства было поставлено под сомнение подлинность ряда подписей в списке участников этого собрания.

Также, по данным ЦИК, Винницким отделением Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины проведено почерковедческое исследование подписей, по результатам которого составлено заключение специалиста от 20 ноября 2008 года № 3507. В указанном заключении зафиксированы факты проставления подписи одним лицом за другого в списке участников собрания под требованием проведения всеукраинского референдума.

Таким образом, налицо признаки подделки документов проведенного собрания, внесение в них заведомо ложных сведений, подчеркнули в Центральной избирательной комиссии.

ЦИК также принимает во внимание то, что Конституционный Суд Украины в решении от 5 октября 2005 года по делу № 6-рп (дело об осуществлении власти народом) установил, что ”результаты народного волеизъявления в определенных Конституцией и законами Украины формах непосредственной демократии являются обязательными”. Конституция и законы Украины предусматривают проведение всеукраинского референдума, в том числе по народной инициативе, только как обязательственного (императивного) референдума, результаты которого являются обязательными для рассмотрения и принятия решений соответствующими органами государственной власти в порядке, определенном Конституцией Украины и законами Украины. В связи с этим ЦИК отмечает, что утвержденная на собрании граждан Украины формулировка вопроса, которую предлагается вынести на всеукраинский референдум, делает невозможным установление юридических последствий утвердительного ответа на него, следовательно, и определение последующих действий соответствующих органов государства.

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации инициативной группы всеукраинского референдума по народной инициативе, образованной на собрании граждан Украины, которое состоялось 27 сентября 2008 года в городе Виннице. Кроме того, ЦИК попросила прокуратуру Винницкой области провести проверку вышеизложенных фактов и передала ей соответствующие материалы.