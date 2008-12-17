Симферополь собирает экспонаты для музея своей истории

На сегодняшний день для экспозиции Музея истории города Симферополя, торжественное открытие которого запланировано на 6 июня 2009 года, собрано порядка 700 экспонатов.

Об этом сообщила директор музея Ирина ВДОВИЧЕНКО, информирует пресс-центр городского совета Симферополя.

Музей будет включать 3 зала: «История возникновения Симферополя», «Симферополь XIX века» и «Симферополь конца XIX – начала XXI века». «Третий зал будет охватывать огромный временной промежуток. Здесь будет показан город в годы революции, Великой отечественной войны, в послевоенные годы, - сообщила директор музея. - Отдельный блок будет посвящен непростым 90-м годам прошлого века».

По информации И.ВДОВИЧЕНКО, музей уже располагает коллекцией живописи, безвозмездно переданной городскими художниками.

Горожане передают в музей фотографии, документы, старые газеты, листовки, предметы быта, продуктовые карточки, фронтовые письма и др.

И.ВДОВИЧЕНКО обратилась к симферопольцам с просьбой помочь музею в дальнейшем комплектовании фондов.