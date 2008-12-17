На ряде предприятий Керчи снижена задолженность по зарплате

На ряде предприятий-должников Керчи снижена задолженность по заработной плате.

Как сообщил главный специалист информационно-аналитического отдела исполнительного комитета Керченского городского совета Сергей КУРИН, задолженность по зарплате на экономически активных предприятиях снижена по сравнению с началом года на 1 млн. 453 тыс. грн. В настоящее время задолженность составила 1 млн. 480,1 тыс. грн.

Полностью погашена задолженность на 3-х предприятиях государственной формы собственности (Морском рыбном порту, ЮгНИРО и Керченской исправительной колонии), на 3-х предприятиях коммунальной формы собственности (Керченском комбинате благоустройства, «Автокоммунсервисе» и «Аршинцевокоммунсервисе») и на 7-ми предприятиях негосударственной формы собственности (ЗАО «Корчев», «Витал-М», рыбколхозе им. 1 Мая, ООО «Путина», частном предприятии «Кратос», МЧП «Наяда» и ЗАО «Стройкомплекс-23»).