Депутат городского совета Симферополя погорел на взятке

В Крыму разоблачен депутат Симферопольского городского совета - член контрольной комиссии по вопросам приватизации объектов коммунальной собственности, который получил 4 тыс. долларов США взятки за содействие в приватизации.

Как сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, взятка была получена от частного предпринимателя за содействие в приватизации одного из подвальных помещений в Симферополе.

Депутат задержан. Прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).