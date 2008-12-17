Три бютовца Крыма влетели в фуру

Три депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым от Блока Юлии Тимошенко травмированы в результате автомобильной аварии, произошедшей накануне вечером на 682-м километре автодороги Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта.

Как передает корреспондент УНИАН, водитель автомобиля «Мицубиси», двигаясь со стороны Алушты в направлении Симферополя, при выполнении обгона МАЗа совершил столкновение с «Сканией», которая ехала во встречном направлении. После этого «Мицубиси» врезался в МАЗ.

В результате ДТП пострадали три пассажира «Мицубиси»: руководитель фракции БЮТ в крымском парламенте Татьяна ЗВЕРЕВА, а также депутаты Юрий МОГАРИЧЕВ и Валерий БЕЛОЗЕРОВ.

В.БЕЛОЗЕРОВ и Ю.МОГАРИЧЕВ пострадали в аварии меньше, чем Т.ЗВЕРЕВА. «У БЕЛОЗЕРОВА и МОГАРИЧЕВА сотрясение – ушиб головного мозга, в данный момент делается компьютерная томография, - сообщил журналистам министр здравоохранения Крыма Сергей ДОНИЧ. - По ЗВЕРЕВОЙ проведен консилиум. Ей вправлен вывих бедра, он был тяжелый, был проведен под наркозом; есть перелом плеча, который не требует операции; есть ушиб головного мозга. Жизни ничего не угрожает».

По словам министра здравоохранения, если в результате компьютерной томографии не будет найдено «никаких находок», то депутаты В.БЕЛОЗЕРОВ и Ю.МОГАРИЧЕВ приступят к выполнению своих обязанностей недели через три.

При этом, отметил С.ДОНИЧ, Т.ЗВЕРЕВОЙ для восстановления «потребуется не один месяц».