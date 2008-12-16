Янукович подался в писатели

Лидер партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ написал книгу ”Как Украине дальше жить”.

Как сообщили в пресс-службе Партии регионов, на днях книга вышла из печати.

“Книга будет интересна аналитикам, дипломатам, историкам, студентам, поскольку она дает интересный материал для исследования наиболее сложного периода истории независимой Украины”, - считают в пресс-службе Партии регионов.