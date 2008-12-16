Севастопольские депутаты отказались повышать тарифы

Севастопольские депутаты сегодня на сессионном заседании в очередной раз отказались пересматривать коммунальные тарифы в сторону их двух-трехкратного повышения, как это предлагает Севастопольская городская государственная администрация.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Севастопольской горгосадминистрации Сергей КУНИЦЫН, аргументируя с трибуны сессии необходимость внесения данного вопроса в повестку дня, подчеркнул, что в сложившейся ситуации не принимать никакого решения преступно для обеих ветвей власти города. По словам главы исполнительной власти, он понимает, что, ставя вопрос о повышении тарифов, идет «на политическую смерть», но готов это сделать, потому что знает, что «с 1 января у нас отключат газ, тепло, горячую воду». Как добавил С.КУНИЦЫН, «если в Киеве, где живут Президент, генеральный прокурор, премьер-министр, все руководство страны, - через пять дней боев еле-еле заставили НАК «Нафтогаз Украины» включить газ, то кто будет в Севастополе заступаться за эту ситуацию?».

По словам главы Севастопольской администрации, есть несколько вариантов, один из которых: «Давайте дадим дотации, но определим источник, надо 359 миллионов. Завтра курс доллара поднимут - будет 459 миллионов. Они у нас есть? Их у нас нет».

«Есть и другой вариант, который мы также предлагали: нулевая рентабельность, минус 10%, минус 20%... Мы посчитали: у нас на сегодня 32 тысячи гривень субсидий использовал Севастополь, тогда как Ивано-Франковск, в два раза меньше Севастополя, получил более 11 миллионов гривен субсидии. У нас 400 семей получают субсидии. И если мы приведем тарифы «до нуля», у нас будет получать субсидии 26 тысяч семей. И если кто платил 200 гривень за квартиру, тот и будет их платить. Мы посчитали, что если мы приведем тарифы до нулевой рентабельности, город получит из государственного бюджета 110 млн. грн. субвенций для населения, и больше 20% от доходов люди платить не будут», - сказал он.

Председатель горадминистрации также подчеркнул: «После 1 января у нас ресурса (финансового ресурса) нет. Даст Бог, сегодня вы внесете изменения в бюджет, «выгребем» последние ресурсы, заплатим НАК «Нафтогазу Украины»… Сегодня Севастополь ставят в пример, что он рассчитывается за газ, но у нас это счастье закончится 1 января. Я ответственно об этом заявляю. Поэтому, конечно, можно говорить, кто за народ, кто против народа, кто за тарифы, кто против, но реальная ситуация вот такова».

По словам С.КУНИЦЫНА, он никого не пугает, а «выдает» объективную ситуацию: 400 млн. грн. (на дотацию предприятий ЖКХ) мы не найдем».

Глава исполнительной власти Севастополя подтвердил, что если горсовет делегирует и передаст горадминистрации право устанавливать тарифы, «то мы вместе с антикризисной группой готовы в течение недели отработать этот вопрос, минимизировать затраты, провести разъяснительную работу с населением. В противном случае - крах».

За то, чтобы внести вопрос о повышении тарифов в повестку дня сессии Севастопольского горсовета, проголосовали только 7 депутатов.

Председатель городского совета Валерий САРАТОВ в интервью журналистам прокомментировал решение депутатского корпуса: «Потому что земельные аукционы должны были проводиться в мае - не проводились» (имеется ввиду то, что финансовые поступления от проведения земельных аукционов являются основным источником в городском бюджете на покрытие расходов коммунальных предприятий - УНИАН). Кроме того, как считает В.САРАТОВ, вносимые горадминистрацией тарифы «не проработаны».

Как сообщал УНИАН, в Севастополе в течение уже нескольких лет коммунальные тарифы (кроме тарифов на холодную воду и водоотведение) являются одними из самых низких в Украине.