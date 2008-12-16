Горсовет Севастополя не дал денег на украинскую гимназию

Городской совет Севастополя снова отказался выделить средства на строительство украинской школы-коллегиума.

«За» выделение денег на школу проголосовали 15 депутатов. Трое высказались «против», 7 – «воздержались», 36 – не голосовали, сообщает пресс-служба Севастопольской городской государственной администрации.

Финансирование школы идет сразу из двух источников: государственного и городского бюджетов. Осваивать госсредства невозможно без выделения денег из местного бюджета.

Председатель Севастопольской горгосадминистрации Сергей КУНИЦЫН заявил, что школа все равно будет построена. «Школа, уверен, будет построена! Этот объект мы профинансируем и будем строить, невзирая на позицию горсовета», - подчеркнул С.КУНИЦЫН.

Решение сессии глава администрации Севастополя назвал «политическим цинизмом». «Иметь возможность построить новую школу, получить государственные деньги, и отказать? Настоящий цинизм. Потому что город за 20 лет ни одной школы не построил, а сегодня есть возможность ее возвести», - заявил С.КУНИЦЫН.