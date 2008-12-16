Налоговики изъяли автобус в Ялте
15:55, 16 декабря 2008Крым
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«БАЗ» отправили на штрафплощадку
В Ялте сотрудники налоговой милиции изъяли автобус у гражданина, который незаконно занимался перевозкой пассажиров.
Как сообщает пресс-группа Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму, у гражданина отсутствовали необходимые для перевозок документы – лицензия и лицензионная карточка.
В итоге – изъят автобус «БАЗ» на сумму предварительной оценки 175 тысяч гривен. Автобус сейчас находится на ответственном хранении на штрафплощадке ялтинской ГАИ.
Материалы по данному факту будут переданы в суд для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.
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