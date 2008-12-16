Налоговики изъяли автобус в Ялте

В Ялте сотрудники налоговой милиции изъяли автобус у гражданина, который незаконно занимался перевозкой пассажиров.

Как сообщает пресс-группа Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму, у гражданина отсутствовали необходимые для перевозок документы – лицензия и лицензионная карточка.

В итоге – изъят автобус «БАЗ» на сумму предварительной оценки 175 тысяч гривен. Автобус сейчас находится на ответственном хранении на штрафплощадке ялтинской ГАИ.

Материалы по данному факту будут переданы в суд для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.