Ющенко считает, что ситуация с курсом близка к нормальной

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что курсовая ситуация в Украине близка к нормализации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совещании с главами местных государственных администраций по вопросам преодоления задолженности по выплате зарплат и критического состояния выполнения общенациональных целевых программ.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что курсовая ситуация в Украине адекватна существующим вызовам. По его словам, перед НБУ, который работает в условиях оттока депозитных резервов, стоит “непростое задание” обеспечить платежеспособность банковской системы.

“На сегодня важно отметить, что в банковской системе нет учреждений, которые бы сегодня не проводили проплат по клиентским поручениям. Нам эту ситуацию нужно сохранить... Я убежден, что процессы, которые начались с высокой инфляции, несбалансированного бюджета, потом к этому приобщились внешние факторы, конечно, сформировали на рынке значительную проблему в доверии к гривне, к банковским учреждениям. Но, несмотря на это, я сказал бы, что сегодня ситуация близка к нормализации”, - сказал Президент.

При этом он отметил, что сегодня ситуация с девальвацией гривни не отвечает рыночным принципам и возникла под воздействием психологического фактора.

“По моему глубокому убеждению, ситуация с курсом, которая характеризуется достаточно глубокой девальвацией гривни, не отвечает рыночным принципам. Это фактор психологический. Убежден, что проведение более активной работы Национальным банком, Министерством финансов, Министерством экономики, объясняет ситуацию, которая складывается на рынке финансовых операций", – сказал В.ЮЩЕНКО.

По мнению Президента, демонстрацией этого является наличие 30 млрд. долл. резервов, которых достаточно для того, чтобы справиться со всеми обязательствами, которые возникают как перед украинской экономикой, так и перед украинским правительством.