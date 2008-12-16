Денисова заверяет: пенсии будут

Правительство обеспечит выплату пенсий в полном объеме даже в случае несвоевременного принятия Государственного бюджета на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА.

«Пенсионеры могут быть спокойны, что все размеры пенсий, которые были назначены в 2008 году, в 2009 году в полном объеме будут сохранены, обеспечены ресурсом. И так же пенсионеры, которые работают, тоже будут получать пенсии в полном объеме», - сказала Л.ДЕНИСОВА.

Она сообщила, что до конца года все пенсионеры получат сообщение, в котором будет указана конкретная дата получения ими пенсий. Кроме того, сообщение будет содержать перечень прав пенсионеров в отношениях с Пенсионным фондом.

«С целью обеспечения стабильного финансирования выплаты пенсий и недопущения нарушений сроков выплаты, мы устанавливаем и фиксируем четкие сроки выплаты. Пенсии будут выплачиваться с 4 по 25 число включительно», - отметила Л.ДЕНИСОВА.

По ее словам, будет определен порядок выплаты пенсий разным категориям пенсионеров.

Так, выплаты будут осуществляться в следующей очередности: инвалиды войны, участники боевых действий, члены семей погибших военнослужащих, получатели пенсий в связи с потерей кормильца и инвалиды, неработающие пенсионеры по возрасту, работающие пенсионеры.

Председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей ЗАРУДНЫЙ сообщил, что уже с начала 2009 года в региональных управлениях Пенсионного фонда будут открыты специальные информационные киоски, в которых пенсионеры смогут узнать порядок начисления своей пенсии и состояние ее выплаты.