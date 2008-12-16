Vanco собирается вложить $80 млн в Прикерченский участок

Компания Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) подтверждает свои планы инвестировать 80 млн. долл. в реализацию первого этапа разработки Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря в 2009 году.

Об этом сказано в сообщении компании, переданном УНИАН.

В сообщении отмечается, что, несмотря на ожидаемое уменьшение инвестиций в мировой нефтяной сектор в 2009 году, которое прогнозирует Международное энергетическое агентство (IEA) в своем аналитическом обзоре, компания Vanco Prуckerchenska подтверждает готовность выполнить предоставленный правительству план и бюджет на следующий год согласно подписанному Договору о разделе продукции (СРП).

«Несмотря на вероятное уменьшение инвестиций в мировой нефтяной рынок в 2009 году, как это прогнозирует Международное энергетическое агентство, украинская нефтегазовая отрасль имеет перспективы для развития. Это возможно, если правительство Украины начнет выполнять обязательства, предусмотренные Соглашением о разделе продукции. Мы еще раз подтверждаем готовность инвестировать в следующем году 80 млн. долл. в реализацию первого этапа разработки Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря согласно подписанному Договору. Выполнение СРП может создать благоприятные условия для экономического и социального развития Украины», - отметил президент Vanco Prуckerchenska Джим БАУН.

Справка УНИАН. В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом министров Украины Соглашение о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности относительно СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля этого года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

17 июля компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольм (Швеция) относительно конфликта по СРП.

21 мая Кабинет министров принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

18 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом остановил действие распоряжения правительства от 21 мая 2008 года №740-р «О прекращении Соглашения между Кабинетом министров Украины и компанией «Венко Интернешнл лимитед» о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря».

28 июля В. ЮЩЕНКО обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой объяснить, почему не выполняется решение СНБО по СРП с Vanco, которое вступило в силу 30 мая.

Сейчас в Арбитражном институте Торговой палаты г. Стокгольма (Швеция) продолжается арбитражный процесс против Украины относительно выполнения СРП с компанией Vanco Prуckerchenska.