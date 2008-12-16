В Симферополе подорожает вода

В Симферополе с 1 февраля 2009 года подорожают услуги централизованного водоснабжения и водоотведения.

Об увеличении тарифов сегодня информирует Крымское республиканское предприятие «Производственное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Симферополя».

Исполнительный комитет Симферопольского горсовета принял решение о согласовании водоканалу новых тарифов.

Так, с 1 февраля населению за 1 кубометр воды придется платить 2,56 грн., за водоотведение - 0,67 грн/м3. Прочие потребители будут платить за водоснабжение 6,65 грн/м3, за водоотведение - 1,55 грн/м3.

«Изменение тарифов вызвано необходимостью приведения их в соответствие с возросшими ценами на необходимые химреагенты (до 60%), услуги по подаче покупной воды (на 29%), природный газ (на 35%), электроэнергию (на 36%) и другими затратами», - сообщает водоканал.

Сейчас население Симферополя платит за водоснабжение 2,43 грн/м3, за водоотведение - 0,66 грн/м3. Прочие потребители платят за водоснабжение 5,17 грн/м3, за водоотведение - 1,27 грн/м3.