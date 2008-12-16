Елки в Севастополе стоят 35-300 грн.

Установленная в этом году цена на ели составляет от 35 грн. - за ель до 2 метров и более 300 грн. - если ель выше 4 метров.

Об этом сообщает Отдел по делам прессы и информации городской администрации Севастополя.

В Севастополе с 15 декабря 2008 года по 20 января 2009 года проводится традиционная ежегодная операция «Новогодняя ель».

Как отметил заместитель председателя горадминистрации Мирослав САГАЙДАК, главная задача всех структур, задействованных в операции, - не только предотвратить незаконную вырубку и реализацию хвойных пород деревьев, но и обеспечить законную и свободную продажу деревьев горожанам.

Лесничества, осуществляющие законную торговлю новогодними елями, привозят деревья, на стволах которых стоит клеймо, указывающее на место их заготовки. Кроме этого, службы, привлеченные к проверке «законности» ввезенных на продажу в Севастополь елей, намерены проверять их на наличие радиоактивности (так как зафиксированы случаи ввоза хвойных заготовок их Чернобыльского региона).