Ялта получила 5 реанимобилей

Отделение «скорой помощи» Ялты получило 5 новых машин.

Мэр Ялты Сергей БРАЙКО сегодня вручил главврачу отделения Ольге СНЕГИРЕВОЙ ключи от автомобилей. Все они созданы на базе машин «Форд» и оснащены новейшим медицинским оборудованием немецкого производства.

Фактически, это пять новых реанимобилей с тремя видами носилок, электрокардиографом, детскими реанимационными наборами, сообщила пресс-секретарь мэра Ялты Татьяна АГАРКОВА.

«Мы более 10 лет не закупали новые машины для «скорой помощи», - отметил мэр Ялты. - В прошлом году приняли решение обновить материально-техническую базу «скорой помощи». На это было выделено из городского бюджета более 2 млн.грн. Помимо самих автомобилей, мы закупили и все новое оборудование для спасения жизни людей. Сейчас медики попросили еще средства на строительство навесов для сохранности этих машин и установки сигнализации на них. Это около 200 тыс. грн. - и мы их выделим в ближайшее время».

До этого в ялтинской «скорой помощи» работали 12 машин, две из них уже дышали на ладан. Эти две машины спишут сразу после того, как в Ялту выйдут новые авто - это произойдет после Нового года, после официальной регистрации машин.