С Кошки сняли «отца Федора»

В Ялтинском регионе Крыма спасатели оказали помощь заблудившемуся в горах мужчине.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Украины в Крыму, в темное время суток мужчина заблудился на горе Кошка и не смог самостоятельно спуститься.

К месту происшествия выехали 6 сотрудников горно-спасательной службы МЧС. Отряд с помощью спецтехники и альпинистского снаряжения снял мужчину с горы.