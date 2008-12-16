С Кошки сняли «отца Федора»
11:39, 16 декабря 2008Крым
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Заблудился в темноте
В Ялтинском регионе Крыма спасатели оказали помощь заблудившемуся в горах мужчине.
Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Украины в Крыму, в темное время суток мужчина заблудился на горе Кошка и не смог самостоятельно спуститься.
К месту происшествия выехали 6 сотрудников горно-спасательной службы МЧС. Отряд с помощью спецтехники и альпинистского снаряжения снял мужчину с горы.
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