В озере Сиваш нашли тело пропавшего рыбака

В озере Сиваш спасатели нашли и передали работникам милиции тело 38-летнего рыбака - жителя поселка Зуя Белогорского района Крыма. Мужчина пропал в пятницу, 12 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.

Напомним, в полдень в пятницу мужчина вышел на рыбалку на двухместной лодке без мотора, спустя 8 часов знакомый потерял его. О пропавшем рыбаке приятель сообщил лишь в субботу. В районе села Дмитровка спасатели обнаружили лодку с рыболовными снастями.