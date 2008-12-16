Возле Алупки посадят медиа-лес

Республиканский комитет Крыма по лесному и охотничьему хозяйству приглашает журналистов 18 декабря высадить лес в Алупкинском лесничестве Ялтинского заповедника.

Как сообщил пресс-секретарь Рескомлеса Максим ГОЛОВАНЬ, планируется, что участники акции высадят на 5-ти гектарах около 10 тысяч сеянцев сосны крымской. "По доброй традиции в конце года крымские лесоводы приглашают журналистов в прямом смысле слова приложить руку к обогащению лесной сокровищницы полуострова", - отметил пресс-секретарь Рескомитета по лесному и охотничьему хозяйству.

К участию в лесопосадках также приглашены члены президиума Верховной Рады и представители Совета министров Крыма.