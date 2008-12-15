Украина и Россия договорились о заседании Подкомиссии по ЧФ РФ

Украина и Россия договорились в феврале-марте 2009 года провести в Киеве очередное заседание Подкомиссии по Черноморскому флоту РФ Украинско-российской межгосударственной комиссии.

Как сообщает Департамент информации и печати Министерства иностранных дел РФ, такое соглашение было достигнуто в ходе прошедших сегодня в Киеве политических межмидовских консультаций первого заместителя министра иностранных дел Украины Юрия КОСТЕНКО и статс-секретаря – заместителя министра иностранных дел РФ Григория КАРАСИНА.

В ходе консультаций, отмечают в МИД РФ, “состоялся обстоятельный и откровенный обмен мнениями по ключевым вопросам повестки дня российско-украинских отношений... В частности, прошло предметное обсуждение вопросов, связанных с пребыванием и функционированием Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, Азово-Керченским урегулированием”.

”Условлено готовить очередное заседание Подкомиссии по Черноморскому флоту в феврале-марте 2009 года в Киеве. Кроме того, в январе 2009 года планируются консультации по вопросам Азово-Керченского урегулирования”, - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Согласно двустороннему договору между Украиной и РФ, срок базирования ЧФ России в Крыму истекает в 2017 году.