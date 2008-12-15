На Новый год надумали в Крым?

В Крыму на новогодние праздники минимальная стоимость проживания стартует с 150 грн. в сутки на человека, максимальная - доходит до более 8 тыс. грн.

150 грн. в сутки обойдется скромный номер гостиницы либо номер базы отдыха, более 8 тыс. грн. в сутки стоят шикарные апартаменты в лучших отелях Ялты. За сутки проживания в среднем номере неплохой гостиницы придется выложить порядка 1,5 тыс. грн.

"Предложения - самые разные: от 150 гривен и до бесконечности. Есть, например, апартаменты и по 8190 гривен (в сутки), - сказала корреспонденту УНИАН начальник отдела продаж ООО "Генуя-тур" Елена ГОЛЫНСКАЯ. - Тур: три дня, две ночи (проживания) плюс банкет, танцевальная программа - стоимостью до тысячи гривен с человека можно найти. Это будет средний уровень, но довольно приличный. Такой же тур стоимостью до 4-5 тысяч гривен - это уже более современные гостиницы, которые предлагают более интересные программы на Новый год".

Начальник отдела по курортам и туризму Ялтинского городского совета Константин ЗАПОРОЖЕЦ говорит, что цена за сутки новогоднего проживания в Ялте колеблется от 150 грн. и до 1000 грн. и выше. Новогодний банкет обойдется, по его данным, в 200-300 грн. "Это без всяких извращений имеется в виду", - сказал К.ЗАПОРОЖЕЦ в комментарии УНИАН.

У главного редактора каталога "Курорты Крыма" Александра БУРДОНОВА другие данные. "Банкет стоит от 400 грн. до 1500 грн.", - сказал он.

Короткие новогодние туры в Крым покупают в основном граждане Украины - жители центра и востока страны.