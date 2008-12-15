Кризис кризисом, а праздники по расписанию

Власти Севастополя заверяют, что кризис не помешает создать в городе праздничную атмосферу, новогодние и рождественские мероприятия будут масштабными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Дмитрий БАЗИВ сегодня на брифинге.

«В целом есть основания полагать, что, несмотря на кризисную ситуацию в стране, в городе Севастополе будет создана настоящая праздничная атмосфера. Будет народное гуляние, для этого городские и районные службы приложили максимум усилий. Будет и праздничная иллюминация, и праздничное оформление города», - сказал Д.БАЗИВ.

По его словам, в этом году главная елка города будет искусственной, но «очень красивой, устойчивой, высокой».

Д.БАЗИВ также сообщил, что уже на этой неделе в городе начнутся мероприятия, посвященные новогодним и рождественским праздникам. 19 декабря во всех четырех районах Севастополя пройдут мероприятия, посвященные Дню Святого Николая.

«Районными и городской государственной администрацией спланированы мероприятия, сориентированные, в первую очередь, на категорию детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения», - сказал он.

По информации Д.БАЗИВА, «в целом бюджет города предусмотрел на приобретение подарков для детей социально уязвимых категорий порядка 22 тыс. грн. Кроме того, дети данной категории получат подарки и к новогодним праздникам. То есть, эта категория будет охвачена дважды».