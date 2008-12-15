Ющенко приказал заняться «двойными» моряками-черноморцами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 7 ноября относительно направлений государственной миграционной политики Украины и безотлагательных мер по повышению ее эффективности.

Текст соответствующего указа обнародован сегодня на официальном интернет-представительстве главы государства.

В частности, данным решением правительству поручено обеспечить до конца 2008 г. рассмотрение вопроса о создании отдельного центрального органа исполнительной власти по вопросам миграции, деятельность которого будет направляться и координироваться Кабинетом министров Украины через Министерство внутренних дел. Правительство должно принять соответствующее решение по этому вопросу, и в случае необходимости предусмотреть в проекте закона о государственном бюджете на 2009 г. соответствующие ассигнования.

СНБО также обязал правительство утвердить в двухмесячный срок перечень государств, для граждан которых предусмотрено обязательное подтверждение финансового обеспечения для их пребывания в Украине и транзитного проезда через ее территорию.

Кроме этого, Кабмин должен за два месяца разработать мероприятия, направленные на нейтрализацию возможных негативных последствий для Украины реализации соседними государствами программ создания на своей территории преференций для граждан Украины по признаку этнического происхождения или содействия их добровольному переселению в эти государства.

Отдельным пунктом решения СНБО Министерству иностранных дел Украины поручено на протяжении 2009 года принять дополнительные меры для заключения с Российской Федерацией межгосударственного соглашения по урегулированию вопроса двойного гражданства военнослужащих и гражданских лиц Черноморского флота РФ, лиц, которые освобождены в Российской Федерации с воинской службы, и членов их семей, которые находятся на территории Украины, и каждые полгода информировать о состоянии выполнения указанных мероприятий секретаря СНБО.

Правительство также должно разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады ряд проектов законодательных актов и изменений к действующим законам, которые позволили бы существенно улучшить государственную миграционную политику Украины.